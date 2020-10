Ennesimo messaggio dei tifosi napoletani. Tanti gli striscioni affissi nelle ultime due settimane allo Stadio San Paolo e in giro per la città, ma nelle scorse ore - all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta - è arrivato anche il commento del tifo napoletano alla sentenza che ha visto il Napoli perdere per 3-0 a tavolino contro la Juventus.

«Ritiriamoci», recita l'ultimo striscione napoletano. Un messaggio forte che i tifosi non hanno fatto mancare al club. Il Napoli, che pure ha risposto alla sentenza sia via social che nelle sedi dedicate, ha promesso intanto di dare battaglia dopo la sconfitta e il punto di penalizzazione aggiuntivo.

