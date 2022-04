Tornerà a disposizione questo weekend, per la sfida contro la Roma di lunedì, ma Kevin Malcuit spera di trovare continuità con Luciano Spalletti vista anche l'assenza di Giovanni Di Lorenzo. Nel frattempo, il terzino francese manda messaggi via social al resto della squadra: «Gioia, buon umore e tanto lavoro, la chiave per il successo» ha scritto su Instagram Malcuit. Nella foto, gli abbracci con Juan Jesus, tra i leader dello spogliatoio.