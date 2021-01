«Era importante passare il turno, lo abbiamo fatto e siamo contenti». Piotr Zielinski non rifiata e trascina i suoi anche contro lo Spezia, in un quarto di finale che vale il passaggio del turno per il Napoli: «Nel secondo tempo abbiamo lasciato troppo spazio allo Spezia, che quando ha campo sa fare gol. Ma alla fine siamo riusciti a prendere il pass per la semifinale».

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso e il "sangue" versato: «Non mi dimetto, non sono Padre Pio»

Il centrocampista azzurro non ha dubbi sul futuro della panchina del Napoli: «Nello spogliatoio siamo tutti con Gattuso, lavoriamo ogni giorno per vincere e volevamo farlo anche stasera. Nel primo tempo abbiamo fatto un bel calcio» ha detto Zielinski a Rai Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA