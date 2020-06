LEGGI ANCHE

Il Napoli di Gennaro Gattuso ritrova il San Paolo. La squadra azzurra si è confrontata con lo stadio di Fuorigrotta per la prima volta oggi, a quasi quattro mesi dall’ultima volta, il match interno contro il Torino. L’appuntamento di oggi è solo un antipasto: domani infatti andrà di scena l’importante gara contro l’Inter che segnerà il ritorno ufficiale alle competizioni per Mertens e compagni. In attesa del fischio di inizio di Rocchi, la squadra di Gattuso svolgerà la rifinitura proprio allo stadio: un modo per ritrovare casa e per prepararsi alla gara di domani.Squadra già al completo un'ora prima dell'allenamento: Luperto, Ghoulam e Koulibaly anticipano Meret e Ospina. Poi Giuntoli, quindi Gattuso insieme con capitan Insigne e Dries Mertens, le cui condizioni saranno da valutare in queste 24 ore. Presente anche Aurelio De Laurentiis insieme col figlio Edo. Anche Vincenzo De Luca raggiungerà il patron azzurro al San Paolo. Per tutti, ecco la pistola-termometro, immancabile oggetto di scena che farà da protagonista in queste settimane.Pochi i curiosi che hanno assistito all’arrivo della squadra allo stadio, rigorosamente con auto proprie, come da protocollo sanitario della nuova Serie A post coronavirus. Al termine della seduta pomeridiana, gli azzurri raggiungeranno l’Hotel Britannique nel centro cittadino, nuova sede per il ritiro della squadra che non può utilizzare gli spazi di Castel Volturno fino alla conclusione dei lavori.