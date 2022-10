Napoli, la risposta degli ultrà ai romanisti: «Come direbbe Venditti...»

Il clima di tensione della giornata di ieri ha accompagnato Roma-Napoli dalle prime ore del giorno. Ma la risposta più ironica - dopo la vittoria degli azzurri nella Capitale - è arrivata in città, da parte degli ultras azzurri che non avevano potuto seguire la squadra allo stadio Olimpico per le limitazioni imposte: «Come direbbe Venditti, Grazie Roma» si legge dallo striscione, che fa ironico riferimento alla nota canzone del cantautore romano che accompagna da anni le gesta della squadra giallorossa.