Napoli, la "rivincita" di De Laurentiis: «Grande squadra? L'avevo detto in estate»

«Di Napoli non si parla, parla il Napoli». Aurelio De Laurentiis protagonista alla presentazione del docufilm ‘Sophia’, prodotto da LaPresse in collaborazione con la Rai e il Ministero dei Beni Culturali. Intercettato da Caprese non ha voluto parlare del primo posto del suo club.

«C’è una mia conferenza stampa di qualche tempo fa in cui ho detto: ‘Allestiremo una squadra grande’, poi non ci ha creduto nessuno e invece…» ha specificato il patron azzurro, protagonista la scorsa estate della massiccia campagna di trasferimenti che ha visto il Napoli protagonista.