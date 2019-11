LEGGI ANCHE

«È stata un’impresa questo pareggio, siamo stati bravi a difendere con ordine e umiltà». Alex Meret applaude il suo Napoli, una squadra capace di portare via un punto ad. «Abbiamo portato a casa un punto molto importante, ripartiamo da qui e dalla volta di cambiare le cose anche in campionato nelle prossime partite».«Lati porta sempre a dare qualcosa in più, ma gli stimoli vanno trovati anche in Serie A» ha continuato il portiere alla radio ufficiale. «Dovevamo difendere oggi, ma dobbiamo migliorare anche nella costruzione e tornare a qualche tempo fa. Dovremo recuperare punti in classifica, peccato per aver subito il pari direttamente da calcio piazzato perché non abbiamo concesso troppo stasata. Chi gioca dà tutto, volevamo dare una risposta stasera».