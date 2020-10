Protagonista della notte dell'Anoeta sicuramente Matteo Politano, l'esterno azzurro il cui gol ha regalato la prima vittoria europea al Napoli di Gennaro Gattuso in questa stagione: «Era una partita difficile, ho fatto un gol importante. Stasera abbiamo avuto anche un po' di fortuna, non come una settimana fa» ha subito commentato il match winner.

LEGGI ANCHE Napoli, la soddisfazione di Gattuso: «Scudetto? Non so se siamo pronti»

Dopo un avvio in sordina, ora Politano sembra essere diventato una certezza per gli azzurri. «Quando sono arrivato ho avuto la necessità di ambientarmi, all'Inter non sono stato trattato benissimo e mi sto prendendo la mia rivincita» ha confessato l'esterno azzurro ai microfoni di Sky Sport: «Mi trovo bene con la squadra e con l'allenatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA