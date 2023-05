Napoli, la rivincita di Politano: «Nessuno credeva in noi»

Non era in campo Matteo Politano, ma era a Udine per fare festa. «Giusto festeggiare con tutte queste persone, è una gioia indescrivibile per noi ma soprattutto per Napoli che aspettava da tantissimo tempo. Già dalle prime riunioni si è creato un gruppo fantastico, tutti ci davano spacciati ma siamo un gruppo di giovani e abbiamo dato il massimo».



«Non vedo l'ora di tornare, ora mi farò i capelli azzurri e un tatuaggio. Il nostro segreto? L'armonia. Sapevamo di aver perso top player o uomini di spogliatoio ma ci siamo compattati. I nuovi abbiamo visto che erano bravi ragazzi, li abbiamo tirati nel mezzo e abbiamo fatto capire loro cos'era Napoli, trasformando dei giocatori in più forti ancora. Sempre tutti insieme» ha detto a Dazn.