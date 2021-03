Napoli, è la rivincita di Younes: «Ora voglio restare a Francoforte»

Sei mesi di prestito che sono bastati per convincere l'Eintracht Francoforte e anche la Germania di Low. Amin Younes sta prendendo in Bundesliga la sua rivincita: «È bello far ricredere quelli che non puntavano su di te» ha detto l'esterno offensivo che è ancora oggi di proprietà del Napoli. Younes è in prestito a Francoforte fino al 2022, ma potrebbe essere riscattato prima dal club viste le sue prestazioni.

«Sono felice qui a Francoforte. Vorrei essere riscattato dal Napoli e restare qui ora» ha commentato l'ex azzurro in una intervista a Kicker in Germania. La nazionale resta la soddisfazione maggiore, ma per Younes il viaggio fatto per arrivare fino a Francoforte è stato necessario per la sua crescita: «Aver lasciato la Germania mi ha dato modo di crescere e lavorare diversamente, all'Ajax hanno premiato le mie qualità e sono diventato il calciatore che ora sono».

