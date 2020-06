LEGGI ANCHE

Il futuro è ancora avvolto da mille dubbi, ma il presente di David Ospina è molto chiaro: «L'obiettivo è vincere la Coppa», ha detto il portiere colombiano in una delle sue interviste a RCN Deportes di qualche ora fa. i media colombiani, però, parlano anche di mercato, perché alle porte di Ospina avrebbe bussato in queste settimane anche ladi Fonseca, pronta a puntare su di lui per sostituire il partentenella prossima stagione in giallorosso.«Abbiamo tanta voglia di tornare in campo sperando tutto vada per il meglio e non ci siano problemi per nessuno»,non parla di mercato ma pensa solo al campo: «Bisogna tornare in campo con tanta voglia di mettersi a disposizione in ogni momento. La cosa più complicata ora è il fattore mentale: dopo due mesi in casa non è stato facile tornare a lavorare senza sapere come e quando ricominciare. Speriamo di ricominciare e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. L’la conosciamo, è una squadra forte, importante, ma noi speriamo di poter raggiungere la finale e, perché no, vincere la».