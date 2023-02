Napoli, la saggezza di Mario Rui: «Calmi, ora tutti vogliono farci cadere»

«Saranno settimane dure sia a livello fisico che mentale, affronteremo tre squadre forti che sono abituate a giocare un bel calcio. Dovremmo essere altrettanto bravi e a pensare a vincere tutte queste tre partite». Il Napoli è al bivio, lo sa bene Mario Rui, tra i veterani della squadra di Spalletti e tra i protagonisti della stagione: «Mancano ancora 16 partite alla fine del campionato, sono tante e può succedere di tutto. Abbiamo un buon margine ma non ci concentriamo su quello. Tutti vorranno farci cadere e noi dobbiamo essere pronti a ribaltare questa cosa. Abbiamo una partita molto complicata in Champions. Conosciamo le qualità dell’Eintracht, sarà una partita difficile, ma il nostro obiettivo come il loro sarà di vincere».

«In tutti gli allenatori passati da qui c’è sempre la ricerca del gioco, giocando meglio e avendo più possesso palla siamo più vicini alla vittoria» ha spiegato il portoghese a Radio Kiss Kiss. «Non sta a me dire che è il più bravo, ogni allenatore che è passato ha lasciato la sua impronta, poi in questi due anni mister Spalletti ci ha dato qualcosa in più e si vede questo anche in campo. Il lavoro che stiamo facendo ci ha dato più consapevolezza di quello che possiamo fare, già l’anno scorso si poteva vincere ma abbiamo sbagliato troppe partite. Quest’anno non le abbiamo sbagliate, siamo più consapevoli delle nostre qualità e di quello che possiamo fare in campo».