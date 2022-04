Napoli, è la settima rimonta subita: sette punti persi nei finali di gara

Sette volte riacciuffati, nel più amaro dei modi. Roma e Empoli sono coltellate nelle speranze dei tifosi del Napoli, ma la squadra di Luciano Spalletti si era fatta recuperare già più volte durante una stagione che, ancora una volta, ha sottolineato qualche mancanza nel carattere e nell'attitudine degli azzurri, lungo tutto il campionato. Quella arrivata a Empoli è una sconfitta clamorosa, tre punti sfumati via nel modo più beffardo, ma già nel recente passato Osimhen e compagni avevano perso per strada punti che sarebbero stati poi fondamentali nel finale di stagione.

Tutto era cominciato a Milano con l'Inter: azzurri in vantaggio con Zielinski e poi soppiantati dalla squadra di Inzaghi prima del finale 3-2 nerazzurro. Poi Sassuolo, con quell'epilogo amaro e la sensazione di aver perso lo smalto delle prime settimane. Sono arrivate poi le rimonte dell'Atalanta al Maradona, della Juventus allo Stadium a inizio 2022, prima del destro di El Shaarawy a pasquetta e dell'incredibile finale del Castellani, con Pinamonti show e una sconfitta storica: il Napoli ko dopo aver accumulato due gol di vantaggio, con l'ultimo precedente nel 1942.

Da zona Spalletti a zona pericolosa è un attimo, perché ancora una volta gli azzurri hanno perso punti decisivi negli ultimi dieci minuti di gara. Il Napoli che aveva dovuto cedere il passo al Sassuolo lo scorso dicembre fa il paio con quello visto contro la Roma di Mourinho e anche a Empoli ieri. In totale, sono sette punti sfumati nelle code di gara, momenti che, se gestiti diversamente, avrebbero potuto regalare alla squadra azzurra qualche gioia in più e una certezza: lo scudetto ancora a un passo. Quello che oggi, invece, è scappato via ancora una volta.