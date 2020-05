LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pilgrim Race, la corsa in bici daa Santiago de Compostela che si tiene ogni anno, è stata rinviata ovviamente a causa della emergenza coronavirus , ma gli organizzatori hanno ideato un modo particolare per poter pedalare e insieme aiutare i più deboli nell'emergenza che il mondo vive.Dalla bicicletta la sfida si sposterà in cyclette, tutti da casa, e tra i partecipanti ci sarà anche Fernando Llorente , attaccante delche ha pubblicizzato sui social l'evento del prossimo 3 maggio. «Aiutiamo la Croce Rossa» l'invito dell'attaccante spagnolo.