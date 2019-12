LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria che fa morale e restituisce entusiasmo in una gara che chiude il 2019 azzurro. Il successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo era l'ultimo passo del Napoli in questo anno solare, il gruppo punterà ora alla sfida all'Inter nel giorno dell'epifania che riaprirà le danze in campionato per un mese di gennaio che si annuncia impegnativo.Come confermato dal sito ufficiale, però, ora il Napoli avrà una settimana di riposo in occasione delle vacanze natalizie. Gli azzurri sono attesi in città prima di capodanno e riprenderanno gli allenamenti lunedì 30 dicembre al Centro tecnico di Castel Volturno per preparare il match contro i nerazzurri.