Napoli, a La Spezia l'ultima festa: «Ma possiamo crescere ancora»

L'ultima gara prima del rompete le righe. Il Napoli vince a La Spezia nell'ultimo match di stagione e gli azzurri vanno in vacanza. Prima, però, c'è da salutare l'annata appena conclusa anche via social. «Stagione finita, ricca di emozioni, grazie a tutti per il supporto in questa avventura e quando dico grazie a tutti parlo ovviamente dei tifosi napoletani, del club, di tutti i miei compagni di squadra ma anche dell'allenatore e del suo staff» le parole di Frank Anguissa, centrocampista azzurro che ora attende il suo riscatto per confermarsi a Napoli.

Anche Matteo Politano ha voluto scrivere ai tifosi in rete: «Abbiamo chiuso vincendo, come volevamo. Terzo posto in classifica e la consapevolezza che possiamo crescere ancora. Ci faremo trovare pronti» le parole dell'esterno azzurro, ieri anche in gol.