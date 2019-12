LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protagonista del buondel secondo tempo anche Giovanni Di Lorenzo , che ha commentato la gara in mixed al fischio finale. «Siamo andati in campo timorosi a causa del momento che viviamo. Ripartiamo ora dal secondo tempo pensando a martedì, la gara colè fondamentale per noi. Ci manca poco per la qualificazione, è il nostro primo obiettivo, poi penseremo al Parma per recuperare terreno anche in campionato».Troppo rammarico per il terzino azzurro. «Meritavamo la vittoria per quanto dimostrato sul campo nella ripresa. Siamo i primi a non essere contenti, dobbiamo dimostrare il nostro valore sul campo», ha ammesso. «Non ci è mancato il coraggio, ma dobbiamo liberare la testa quando andiamo in campo per giocare come sappiamo, siamo un gruppo forte».