Napoli, è la terza rimonta subita: gli azzurri hanno gettato 8 punti

I tre punti sono sfumati all'improvviso, all'ultima occasione. Il Napoli sperava di portare via da Reggio Emilia una vittoria fondamentale ma l'errore di Manolas e il rigore trasformato da Caputo hanno imposto alla squadra di Gattuso la terza rimonta subita in questa Serie A. Quella contro il Sassuolo si aggiunge alle sfide contro Spezia (in casa) e Hellas Verona (in trasferta).

Partite in cui Insigne e compagni erano in vantaggio e sono riusciti a farsi agganciare perdendo così per strada punti importanti. 8 per la precisione quelli sfumati fin qui. Le rimonte subite dagli azzurri diventano invece cinque se si considerano anche quelle arrivate in Europa League in stagione: due i pareggi finali contro AZ Alkmaar e Real Sociedad.

