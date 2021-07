Napoli, Labriola «scende» in C: prestito al Taranto di Montervino

Non aveva nemmeno partecipato al ritiro di Dimaro, Valerio Labriola, convinto che il suo futuro sarebbe stato lontano dall'azzurro. Oggi ne è arrivata anche l'ufficialità: il centrocampista offensivo classe 2001, cresciuto nel vivaio del Napoli e convocato più volte da Gattuso in prima squadra nella passata stagione, accetta la lunga corte del Taranto di Montervino neo promosso in Serie C, dove si trasferirà per tutta la prossima stagione. Nella prima parte del campionato scorso ha indossato la maglia della Fermana, sempre in Serie C, per poi fare ritorno alla Primavera del Napoli con cui ha vissuto da protagonista la promozione in Primavera 1.