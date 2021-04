Napoli, le lacrime di Mertens: ecco il motivo della commozione

Un gol per chiudere la gara, ma soprattutto per salutare la nonna scomparsa qualche giorno fa. Una serata speciale quella di Dries Mertens, l'attaccante del Napoli andato in rete contro la Lazio e diventato subito omaggio dell'affetto dei compagni di squadra.

Dopo la marcatura, infatti, il belga si è portato le mani al volto non trattenendo le lacrime e poi indicando al cielo, una dedica speciale per un dolore portato dentro negli ultimi giorni.

