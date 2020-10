Nuova avventura per Sebastiano Luperto, il centrale azzurro si trasferirà in prestito a Crotone dopo la sosta per le nazionali per provare a trovare spazio e continuità con i calabresi neopromossi. Insieme a lui anche la compagna napoletana, conosciuta proprio in questi anni d'azzurro, che sui social ha voluto dare il suo saluto alla città.

«Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicino in questi anni. Grazie agli amici e ai tifosi veri, quelli che sostengono a prescindere, andando ben oltre numeri e statistiche e che del calcio fanno una passione, una fede indiscutibile» ha scritto. «Arrivederci mio Paradiso imperfetto, porterò un po' di te ovunque andrò e farò conoscere la Napoli che va onorata e non quella che, troppo spesso e senza remore, è sminuita e ridicolizzata.

Il nostro non potrà MAI essere un addio».

