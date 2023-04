Ginevra Sozzi, l'ex Lady Politano e la foto rossonera: «Ma tifo Napoli»

Una foto a San Siro, con i colori rossoneri, non è passata inosservata ai tifosi del Napoli. Ma Ginevra Sozzi ha subito precisato: «Tifare Milan? No, tifo Napoli». Chiuso il breve caso social che ha visto protagonista l'ex lady Politano, madre della figlia del calciatore azzurro. Politano è stato tra i più bersagliati dai tifosi milanisti nelle ultime partite faccia a faccia, a causa di quel passato interista che non ha mai nascosto. In occasione dell'ultima gara al Maradona di campionato, l'esterno azzurro è stato indagato dalla Procura Federale per un gestaccio nei confronti del settore ospiti che l bersagliava di cori offensivi.