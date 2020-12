Piotr Zielinski segna sotto l'incessante pioggia dello Stadio Maradona, e nell'esultanza cattura tutti perché porta il pallone sotto la maglia e svela a tutti la paternità. Una bella notizia in una serata di festa per gli azzurri che passano il girone di Europa League e approdano ai sedicesimi di finale. A distanza, in Polonia ormai da un po', festeggia anche Laura, moglie di Zielinski che pubblica una foto del marito dai suoi canali social: «Primo gol da padre a figlio».

