Napoli, Lavezzi scrive a Hamsik: «Orgoglioso della tua carriera»

Ezequiel Lavezzi scrive lunga lettera social per celebrare l'amico e l'ex compagno di tante battaglie con la maglia del Napoli Marek Hamsik: «Amico mio, sono orgoglioso di tutto quello che hai realizzato ed è un onore per me aver condiviso parte della tua carriera. Sono grato per la nostra amicizia e per aver vissuto così tanti momenti insieme», le parole dell'argentino allo slovacco che ha annunciato il ritiro. «Goditi l'affetto di tutte le persone che ti vogliono tanto bene! Ti auguro tutto il meglio per quello che verrà e anche alla tua famiglia. Congratulazioni per tutto quello che hai dato al calcio».