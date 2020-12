Pioggia incessante a Castel volturno in questo martedì di allenamenti. Il Napoli non si ferma e ritrova tutto il gruppo al completo: Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, infatti, dopo qualche giorni di allenamento post covid, possono essere considerati recuperati a tutti gli effetti e saranno quindi a disposizione di Gennaro Gattuso per i prossimi impegni.

A partire dal match di giovedì sera, il primo nello Stadio Maradona, contro la Real Sociedad: una partita che varrà il passaggio del turno in Europa ma che non vedrà Victor Osimhen: anche oggi terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per lui, mentre Kevin Malcuit ha svolto seduta personalizzata in palestra per i problemi al ginocchio.

Ultimo aggiornamento: 14:43

