Napoli, Lazio corsara al Maradona: primo campanello d'allarme

Primo stop e primo campanello d'allarme per i campioni d'Italia. La Lazio batte bandiera corsara al Maradona. Non basta un buon primo tempo ed uno (sterile) possesso palla al Napoli per centrare la terza vittoria di fila in campionato. Un passo indietro per la truppa di Garcia che ha mostrato una certa fragilità in difesa.

Il tecnico francese lancia dal primo minuto Kvaratskhelia nel tridente offensivo.

Per il resto formazione tipo degli azzurri. Sarri risponde per le rime e si prende i primi tre punti della stagione proprio contro gli azzurri a Fuorigrotta. Stessi moduli, diverse le interpretazioni dei due allenatori sul green del Maradona. Gli azzurri fanno possesso e cercano sempre giocate rapide e verticali. Pronti via e Kvara si invola e mette paura (3’): il georgiano salta un paio di avversari e tenta la conclusione, trovando il primo corner del match.

Il Napoli tiene in mano il pallino del gioco. Sarri, però, le indovina tutte. Il comandante ha preferito il giapponese Kamada come mezzala destra (al posto di Vecino) per dare man forte a Marusic e provare a frenare proprio il georgiano olte a portare pressione sui portatori di palla avversari. Il Napoli paga la poca precisione quando l’azione parte dalla difesa. Nonostante tutto Osimhen sfiora più volte il vantaggio prima che Kvara con un missile terra-aria impegni Provedel in angolo (21’). La Lazio però si mostra cinica e spietata e alla prima azione batte cassa con con Luis Alberto (30’).

Felipe Anderson si beve Olivera sulla fascia e serve lo spagnolo, bravo di tacco beffare Meret sul suo palo. Per fortuna il Napoli reagisce subito con Zielinski che riporta immediatamente il match in parità con un destro dal limite dell’area (32’). La partita si accende, le squadre si allungano e Felipe Anderson si mostra in gran forma. Prima dell’intervallo Olivera spara alle stelle e Lobotka pecca di altruismo. Nella ripresa accade quello che non ti aspetti. Zielinski prima esalta Provedel (1’) e poi perde un pallone a centrocampo che da il la alla ripartenza conclusa da Kamada che di sinistro la insacca (7’). Garcia si affida alla panchina ma le risposte non arrivano: fuori Olivera e Kvara e dentro Mario Rui e Raspadori. Zaccagni e Guendouzi bucano Meret, ma il Var salva due volte gli azzurri. Non bastano agli azzurri neppure Simeone e Lindstrom (che dilapida a tempo scaduto): la squadra è poco lucida e rischia ancora sulle ripartenze laziali.