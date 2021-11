Nel nome di D10S. Napoli e Lazio scendono in campo allo stadio Maradona nel giorno della commemorazione di Maradona. Entrambe arrivano da una sconfitta, la prima per i partenopei in testa alla classifica con il Milan. Per le due squadre anche le fatiche di Europa League in Russia con esiti molto diversi. Gli azzurri di Spalletti, con tante defezioni, hanno bisogno di una scossa ma anche la squadra di Sarri deve fare punti per non vedere allontanarsi troppo l'obiettivo Champions League.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Lazio, live tweet di Anna Trieste ITALIA Napoli-Lazio, le immagini più belle del match (Newfotosud,... LA DIRETTA Maradona, che festa allo stadio: svelata la nuova statua di Diego LA STORIA Maradona, il gol più bello: così Diego ha riunito i... LA MORTE DI MARADONA Maradona Game, l'ultima versione: anche in azzurro l'omaggio...

Le due squadre sembrano studiarsi all'inizio, sotto il diluvio. Ma al 7' una fiammata azzurra porta il Napoli in vantaggio con Zielinski abile a scaraventare in rete un pallone lasciato clamorosamente libero in area. E al 9' il clamoroso raddoppio: Mertens riceve palla in area, finta, scarta e tira: palla alle spalle di Reina e 2-0. Il Napoli dà l'idea di tenere la partita in mano ma al 24' è pericolosissimo un tiro di Luis Alberto, spettacolare parata di Ospina. Sull'angolo seguente Acerbi colpisce l'incrocio dei pali. Passato il brivido, l'apoteosi: al 29' Mertens tira da fermo un delizioso semi-pallonetto da fuori area che si insacca: è un 3-0 da urlo. Al 42' grande calcio e Lozano che va vincino al 4-0. Temina così il primo tempo.

Nessun cambio nella ripresa e azzurri pericolosi già al 46'. Arrembanti gli azzurri e ottima qualità di palleggio ma il poker non si realizza. Al 63' dentro Elmas e Petagna per Lozano e Mertens. Fuori al 72' pure Zileinski per Demme. Napoli in totale controllo del match, cercando di mantenere la porta inviolata. E vi riesce, mentre all'84' Fabian Ruiz cala il poker con un tiro a giro dei suoi. Entrano infine anche Malcuit e il reidivivo Ghoulam.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 44 Manolas. All. Spalletti.

Lazio (4-3-3)

25 Reina; 4 Patric, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro.

A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 6 Leiva, 8 Akpa Akpro, 18 Romero, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, 88 Basic, 94 Muriqi. All. Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio.