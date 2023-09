Napoli-Lazio, anche al Maradona spunta l'aquila

Poche ore prima del fischio d'inizio di Napoli-Lazio, allo Stadio Maradona di Fuorigrotta ha fatto capolino anche un'aquila.

L'animale - notoriamente famoso per essere il simbolo della squadra allenata dall'ex azzurro Maurizio Sarri, stasera di scena in città - era però addestrato da alcuni tifosi azzurri, che si agiravano all'esterno della Curva B. Un gesto forse scaramantico in vista della partita contro la Lazio, primo big match della stagione napoletana.