Napoli-Lazio, l'arbitro è Di Bello: già quattro precedenti in stagione

Napoli-Lazio, in programma allo Stadio Maradona giovedì sera, sarà diretta dall'arbitro barese Marco Di Bello. Con il fischietto pugliese ci sarnno Irrati al Var, Bindoni assistente Var, Abisso nel ruolo di quarto uomo, mentre Alassio e Tegoni sono stati designati come assistenti di linea.

Per Di Bello sarà la quinta volta con il Napoli in questa stagione: il fischietto pugliese è già stato al Maradona in occasione delle due vittorie contro l'Atalanta e la Roma nel girone d'andata. Sembre lui ha fischiato nella brutta sconfitta di Bergamo contro i nerazzurri per 4-2 e qualche settimana fa era all'Olimpico per la vittoria contro la squadra di Fonseca.