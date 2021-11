Napoli-Lazio, l'elenco dei convocati: tornano Insigne, Demme e Manolas

Riecco Diego Demme: il centrocampista azzurro, out due settimane a causa della positività al covid, torna tra i convocati oggi e sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida alla Lazio di questa sera. Confermato tra i convocati anche Kostas Manolas, che si era rivisto a disposizione già mercoledì in Europa League in Russia. Ancora out Ounas.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui;

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Petagna.