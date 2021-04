Napoli-Lazio, Ospina non convocato: Elmas c'è, rientra anche Lozano

Regolarmente in gruppo Eljif Elmas, il centrocampista macedone confermato da Gennaro Gattuso tra i convocati per la sfida contro la Lazio di questa sera. Non ci sarà, invece, David Ospina: il colombiano è ancora alle prese con il guaio muscolare che l’ha tenuto out anche contro l’Inter e non si aggiunge agli azzurri in ritiro a Palazzo Caracciolo. Out Demme squalificato, rientra Lozano dopo aver scontato la squalifica.

L'elenco dei convocati

Contini, Idasiak, Meret;

Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka;

Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.