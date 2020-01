LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se c’è la necessità di giocare centrale non mi tiro indietro, faccio quello che mi dice l’allenatore». Giovanni Di Lorenzo non si fa problemi, in ogni zona della difesa del. «Dovevamo essere concentrati tuta la gara stasera, li abbiamo contenuti e siamo contenti di essere in semifinale. Venivamo da una bruttissima prestazione sabato, ci siamo stretti tutti insieme stasera e si è visto. Anche dopo il rosso a, non ci siamo lasciati andare. Ilpieno fa un altro effetto, spero lo sia anche domenica, quando è così è bellissimo».«Sapevamo quanto forte fosse la, abbiamo provato a non allungare la squadra, tenerci stretti non solo in difesa ma in ogni zona del campo, per poter poi ripartire», ha continuato a Rai Sport. «L’inizio è stato perfetto, poi siamo stati bravi. La Lazio ha avuto grandi occasioni, ma alla fine sono contento di aver passato il turno. I nuovi acquisti si sono presentati bene. Con i compagni non c’era molto da chiarire, la partita sbagliata è stata sabato, stasera abbiamo fatto bene come con. Il passaggio del turno è importantissimo, vogliamo arrivare fino alla fine in Coppa Italia ».