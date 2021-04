Big match allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa alla Champions League. Da un lato il Napoli di Gattuso, reduce dal buon pareggio casalingo (1-1) contro la capolista Inter, dall'altro la Lazio che nell'ultima giornata ha avuto la meglio del Benevento (5-3) con qualche brivido di troppo.

LA PARTITA IN DIRETTA

Si combatte soprattutto a centrocampo per questa gara che ha odore di spareggio Champions a 7 giornate dalla fine del campionato. Milan e Atalanta rallentano la corsa e i partenopei come i laziali vogliono approfittarne. Azzurri con la maglia celebrativa per Diego, romani con divisa verde fosforescente. Il Napoli inizia con pressing e qualità, provando a mantenere il possesso palla. Al 3' però Lazzari s'invola e cade in area; tutto ok per l'arbitro. Prima però Manolas prende un calcio in faccia da Milinkovic: il rigore è per il Napoli, così come si decide al Var. Sul dischetto va Insigne che spiazza Reina: 1-0 al 7'. Il Napoli vola sulle ali dell'entusiasmo e all'11' Politano raddoppia col suo tiro preferito e defilato.

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 14 Mertens.

A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 3 Zedadka, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 9 Osimhen, 11 Lozano, 19 Maksimovic, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

LAZIO (3-5-2)

25 Reina; 77 Marusic, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 96 Fares; 11 Correa, 17 Immobile.

A disposizione: 1 Strakosha, 4 Patric, 7 Pereira, 13 Armini, 14 Hoedt, 16 Parolo, 19 Lulic, 20 Caicedo, 32 Cataldi, 37 Musacchio, 92 Akpa Akpro, 94 Muriqi. All. Farris.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.