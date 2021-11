Napoli-Lazio live dalle 20.45: è il giorno di Maradona

Nel nome di D10S. Napoli e Lazio scendono in campo allo stadio Maradona nel giorno della commemorazione di Maradona. Entrambe arrivano da una sconfitta, la prima per i partenopei in testa alla classifica con il Milan. Per le due squadre anche le fatiche di Europa League in Russia con esiti molto diversi. Gli azzurri di Spalletti, con tante defezioni, hanno bisogno di una scossa ma anche la squadra di Sarri deve fare punti per non vedere allontanarsi troppo l'obiettivo Champions League.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 44 Manolas. All. Spalletti.

Lazio (4-3-3)

25 Reina; 4 Patric, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro.

A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 6 Leiva, 8 Akpa Akpro, 18 Romero, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, 88 Basic, 94 Muriqi. All. Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio.