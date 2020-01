Ultimo aggiornamento: 19:57

Ci siamo! Napoli e Lazio si sfidano per la seconda volta in dieci giorni per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri hanno vinto il trofeo cinque volte nella loro storia, l'ultima nel 2014; sette i trionfi dei biancocelesti, detentori del titolo e freschi vincitori della Supercoppa italiana.25 Ospina, 23 Hysaj, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo, 6 Mario Rui; 68 Lobotka, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 62 Tonelli, 98 Leandrinho. All. Gattuso.1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 21 Caicedo, 17 Immobile.A disposizione: 23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 7 Berisha, 11 Correa, 15 Bastos, 22 Jony, 28 Anderson, 32 Cataldi, 34 Adekanye, 48 Silva. All. Inzaghi.Massa di Imperia.