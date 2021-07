Napoli-Lazio, duello per Basic: affare da 12 milioni di euro

Nonostante le smentite, Toma Basic è pronto a dire sì alla Serie A. Questo il rumor di mercato che arriva dalla Francia con Footmercato che assicura anche sulla destinazione del calciatore. Il croato è conteso da Lazio e Napoli, sarà quindi azzurro o biancoceleste il futuro lontano dal Bordeaux.

Basic potrebbe dunque essere il rinforzo giusto per Luciano Spalletti a Napoli o per Maurizio Sarri a Roma. Il croato - che in azzurro sarebbe pedina ideale per sostituire Demme - porta avanti contatti con entrambi i club da diverse settimane, c'è ora da convincere il club di appartenenza: il Bordeaux vuole almeno 12 milioni di euro per lasciarlo andare.