Napoli-Lazio, Garcia non si lamenta: «22 tiri senza fare gol»

La prima sconfitta in campionato per il Napoli di Rudi Garcia arriva contro la Lazio. «Meritavamo di stare avanti all'intervallo, non abbiamo segnato dopo un'ottima prima fase. La Lazio ha segnato alla prima occasione. Nel secondo tempo abbiamo fatto meno bene sulla velocità e sul palleggio e la Lazio ha meritato la vittoria» le parole dell'allenatore azzurro che crolla al Maradona alla seconda sfida interna dell'anno «La squadra deve imparare che quando non si può vincere non si può perdere».

«Kvaratskhelia aveva iniziato benissimo poi si è spento, sapevamo che non aveva 90 minuti nelle gambe. Avevo parlato con lui prima della gara» ha continuato l'allenatore francese ai microfoni di Dazn a fine partita «Credo siamo stati anche poco precisi in attacco dove abbiamo tirato 22 volte senza successi. Ora c'è la sosta per le nazionali, dopo c'è la maratona. Non c'è tempo di lamentarsi, dobbiamo continuare a lavorare».