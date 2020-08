Lite in Napoli-Lazio: ammonizione per Gattuso e Inzaghi

Ammonizione per Simone Inzaghi e Rino Gattuso. E' questo il provvedimento adottato dal giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la lite sabato scorso tra i due allenatori in Napoli-Lazio, scoppiata perché un fisioterapista della squadra biancoceleste aveva insultato il tecnico azzurro. Dopo la partita Gattuso aveva ammesso che avrebbe meritato l'espulsione. La Procura federale valuterà i referti degli ispettori presenti a bordocampo per decidere se adottare provvedimenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA