Napoli, Insigne punta al ritorno contro la Lazio (e la sfida a Immobile)

Insigne procede verso il rientro con la Lazio, ieri il capitano ha cominciato il lavoro personalizzato sul campo, oltre a quello svolto in palestra, e proseguirà nella tabella di recupero programmato per il rientro completo in gruppo e essere disponibile domenica contro la formazione guidata dall'ex tecnico azzurro Sarri.



Lorenzo ha saltato per motivi precauzionali la trasferta in Russia contro lo Spartak Mosca per un fastidio al ginocchio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati