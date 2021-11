Insigne, la leadership del capitano: «In campo mi sono divertito»

Fa i complimenti ai suoi compagni, ma la leadership in campo - anche senza fare gol - è innegabile. «Al di là del risultato, mi sono divertito tantissimo, dev’essere sempre questo l’obiettivo quando andiamo in campo» - le parole di Lorenzo Insigne - «Siamo felici per la vittoria. Mertens lo conosco bene, andiamo in campo a memoria, vederlo così è un bene per noi, ma sapevamo di poter stare tranquilli dopo l’infortunio di Osimhen. Ce lo teniamo stretto, speriamo faccia altre serate come questa».

«Con Sarri abbiamo fatto un grande percorso, siamo arrivati vicini allo scudetto, ma Spalletti ha portato altre idee: stiamo provando a migliorare quel risultato di tre anni fa» ha continuato Insigne a Dazn. «Andiamo in campo sempre per vincere, anche a Milano volevamo farlo: abbiamo analizzato quella sconfitta e stasera abbiamo dimostrato quello che valiamo. Ci aspetta un’altra battaglia con il Sassuolo, torniamo a lavorare domani per tornare subito in campo al meglio. Contratto? Voglio essere spensierato in campo, non spetta solo a me decidere, sapete come funziona. Ci tenevo tanto alla serata di Maradona, spero i tifosi si siano divertiti, volevamo ricordare Diego così».