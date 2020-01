LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due biglietti (quasi) al prezzo di uno. Dopo la, il Napoli di Gattuso è atteso da due grandi sfide al San Paolo, con la Lazio in Coppa Italia e con ladiin campionato. Per questo il club ha deciso di mettere in vendita a tariffe speciali i ticket per la sfida ai biancocelesti che può valere il passaggio alle semifinali del torneo.«I biglietti per la gara di Coppa Italiae per la gara di Campionatoche si disputeranno rispettivamente il 21 Gennaio 2020 ore 20.45 ed il 26 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Venerdì 17 Gennaio 2019 ore 15.00» si legge dal comunicato sul sito ufficiale. «La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli - Lazio ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli - Juventus di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta promo ticket».Tribuna Posillipo € 30,00Tribuna Nisida € 20,00Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)Distinti € 14,00Curve € 10,00.Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Lazio e per gli abbonati della stagione 2019.20.Tribuna d’Onore € 40,00Tribuna Posillipo € 14,00Tribuna Nisida € 10,00Distinti € 10,00Curve € 5,00.Tribuna Posillipo € 110,00Tribuna Nisida € 90,00Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)Distinti € 70,00Curve € 40,00.