Napoli-Lazio, la prima volta di Lindstrom: «Sono comunque felice»

Una manciata di minuti al termine di Napoli-Lazio, la prima volta in azzurro ma anche la prima sconfitta stagionale per la squadra di Rudi Garcia. Jesper Lindstrom ha fatto la sua conoscenza con il Maradona nella serata più amara dell'avvio di annata.

«Non è il risultato che volevamo, ma sono felice per la mia prima partita per questa fantastica squadra» le parole dell'esterno danese, arrivato a Napoli solo qualche ora prima del match e lanciato in campo nel finale dall'allenatore azzurro alla disperata ricerca del pareggio.