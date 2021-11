Napoli-Lazio per Maradona, il club: «Tornelli aperti dalle 17»

Napoli-Lazio di domenica a Fuorigrotta non sarà solo una partita importantissima per la squadra di Spalletti. Come confermato dal club azzurro attraverso il proprio sito ufficiale, in occasione del match sarà ricordato Diego Armando Maradona, di cui ricorre oggi il primo anno dalla scomparsa.

«La serata vivrà un momento di intensa commozione per la cerimonia di commemorazione in onore di Diego Armando Maradona» - si legge dal comunicato del club - «Durante la quale verrà inaugurata e presentata la statua dedicata al grande Pibe de Oro. Si invitano pertanto i tifosi ad anticipare l'ingresso e arrivare per l’apertura dei tornelli che è fissata per le ore 17».