Una partita incredibilmente assurda, a tratti pazza, tra colpi di scena, un gol memorabile di Insigne, due pali per parte, gol annullati, Var, angosce e ambasce. Questo Napoli ferito e offeso, aveva bisogno di una partita sull'ottovolante, con equilibrio e razionalità ma anche con i segnali del fato che finalmente tende la mano. Ed era ora. Si va in semifinale di Coppa Italia e sembra roba di poco conto ma di questi tempi è oro colato: questo è il Napoli che vuole Gattuso, capace di mettersi il coltello tra i denti, quando arriva il momento di piazzarsi all'indietro e soffrire le pene dell'inferno. È la strada giusta per uscire fuori.Immobile va a gambe levate prima di calciare il rigore e lui non può che dire grazie al destino. Tocca coi piedi gli stessi palloni degli altri difensori ed è bravo al quarto d'ora sul diagonale di Caicedo. Lancia lungo quando serve ma nella ripresa è impreciso in troppi rinvii e tra i pali non dà grandi certezze.Una prova sconcertante. Completamente nel pallone, in totale bambola, sempre in affanno. Arriva tardi, confuso e sbilanciato su Caicedo procurando un rigore evitabilissimo e poi in una ripartenza della Lazio ferma Immobile in maniera fallosa quando la difesa aveva pienamente recuperato. In tilt.Qualche sbavatura di tanto in tanto, non sempre all’inizio riesce a stringere sulle due punte laziali, in particolare soffre il movimento ad allargarsi verso sinistra di Immobile. Al 34’, però, è fenomenale sempre sul bomber torrese, e straripante nella ripresa quando non c’è nulla che passi in area che lui non prenda.Caicedo lo cerca per sfruttare la diversa stazza e fare da perno, ma lui tiene bene. Torna a destra dopo l’espulsione di Hysaj e scarica subito il contachilometri con diverse discese interessanti; poi nella ripresa resta piazzato dietro perché la pressione della Lazio diventa assai più costante.Primo tempo positivo per dinamismo e copertura. Riesce bene a schermare Lazzari e poi cresce col crescere delle sofferenze, quando la Lazio fa di tutto per pareggiare. E lui è puntuale su Milinkovic a ogni sua iniziativa. Il suo destro a giro all’84’ si stampa sul palo.21’ a fare da scudiero a questa versione del centrocampo azzurro con Demme prezioso metronomo: gioca da interno destro, si muove bene e trova i tempi di inserimento e copertura. Impatto sicuramente positivo, anche perché la gara va a mille all’ora e lui non pare esserne intimidito.Mostra di avere personalità nei modi con cui gestisce i palloni caldi nel finale: rallenta e frena con raziocinio. Non è ancora perfetto nel chiudere i varchi, ma giostra bene il pallone fin quando resiste la parità numerica. Quando il Napoli passa al 4-4-1, abbassa il suo baricentro ma scherma con puntualità Leiva.Prolunga la striscia di prestazioni positive. Ha tanta gamba, si inserisce con continuità, si procura l’espulsione di Lucas Leiva ed è sempre presente nelle avanzate del Napoli. Legge l’azione in modo sempre perfetto anche se qualche volta è impreciso nel lanciare i compagni a campo aperto.Gran primo tempo, dove è chiamato per qualche minuto anche a fare il terzino. Soliti tempi di inserimento, una tonicità importante che consente di arginare anche le avanzate di Lulic; poi si isola troppo nella ripresa, quando riparte senza l’ardore di sempre. Le sue forze di questi tempi vanno dosate.Si muove tanto e bene verso per recuperare il pallone nella trequarti. Prezioso nei movimento in area di rigore, dove è sbagliato spesso il timing di attacco alla porta, poi con le squadre che si allungano lui pare a disagio con Acerbi nel far risalire gli azzurri: sale al cielo nel colpo di testa in cui prende il palo.Una magia e manda a spasso Luiz Felipe. Una giocata che spiana la strada ad un primo tempo di sacrificio e di costanza, ma anche di qualità, con altre buone giocate, anche in assistenza ai compagni. Rirpresa di sacrificio, corse all’indietro, marcature a uomo. Chiama i tifosi a raccolta. È il cuore della squadra.Subito al posto giusto, talvolta va in difficoltà quando è costretto a usare il destro che non è il suo piede. Ma non se la cava male, tenendo conto dei diabolici avversari e delle palle in successione che deve spazzare in area: solo in un’occasione rinvia in affanno ma per il resto difficile passarlo.Prende il posto di Callejon e gioca con saggezza: è il primo ad attaccare il portatore di palla della Lazio (che nel finale è quasi sempre Patric) e macina per questo tanti chilometri all'inseguimento di pallone e avversario: c'è da stringere i denti e lui si cala alla perfezione nella gara di lottaSembra più a suo agio con un regista, anche perché viene liberato dai compiti di copertura del campo. Quando entra la gara è divenuta una sfida per uomini duri, dove non c'è più il fioretto ma solo la clava. E lui non tira mai dietro la gamba, anche quando il ritmo della partita diventa davvero accesoNella buriana che si è scatenata a causa dei risultati negativi, Rino mostra di avere la barra dritta. Ed è questo che dà la forza agli azzurri di vincere con la Lazio. Nel Napoli che passa in semifinale c'è tutto Ringhio: la qualità del gioco nel primo tempo, ma poi la grinta, la cattiveria, la determinazione a volersi tirare fuori da questo momento. Fa bene a non far uscire un attaccante quando resta in 10, il suo 4-4-1-1 diventa rinunciatario solo alla fine.