Napoli-Lazio: Lobotka metronomo, Mertens da 9 e Fabian alta qualità

Volare oh oh. Nella notte di Diego, le meraviglie di Mertens incantano e portano gli azzurri al primo posto in solitaria. La notte quasi perfetta. Incanta il Napoli che pur senza Osimhen (e anche Anguissa) e pur dovendo reinventare il modo di attaccare con quel piccolo diavolo di un belga là davanti, è straripante. La Lazio fatica perché Spalletti pian piano cuce addosso la partita che voleva: difesa intelligente, centrocampo di palleggiatori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati