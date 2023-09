Napoli-Lazio, Politano: «Il vero Napoli dopo la sosta»

«Nella ripresa abbiamo perso troppi palloni, la Lazio aspettava di ripartire in contropiede e siamo stati dei polli a concederli. Ci è mancata velocità nel giro palla, a farla arrivare sugli esterni» le parole di Matteo Politano, esterno del Napoli stasera in campo contro la Lazio. «Strascichi? Non penso. Nel primo tempo abbiamo fatto un grande inizio, loro hanno segnato alla prima occasione».

«C'è da lavorare tanto, il nuovo allenatore è arrivato da poco ed è normale che quando ci sono dei cambiamenti bisogna lavorare», le sue parole a DAZN «Il vero Napoli lo vedremo dopo la sosta, avremo sette partite ravvicinate. Sconfitta che serve? Pensiamo partita dopo partita, abbiamo giocatori nuovi e il mister anche. C'è da lavorare abbiamo del tempo, il campionato è iniziato adesso».