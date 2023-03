Napoli-Lazio, post e meme social: «È la rivincita del Sarrismo»

«Bisogna pur dare speranza alle altre, no?», è così che sul web si commenta la seconda sconfitta stagionale del Napoli, la prima in casa. Una gara dal sapore agrodolce che ha visto contrapporsi i due allenatori che hanno regalato ai napoletani il più bel calcio degli ultimi anni: Sarri e il suo Sarrismo, questa volta al Maradona con la divisa biancoceleste, e Spalletti con il suo calcio moderno ed evoluto, studiato e ammirato in tutta Europa. Entrambi hanno fatto sognare i tifosi azzurri e godere tutti gli appassionati di calcio con la bellezza vista in campo, entrambi si sono avvicinati al tricolore, ma Luciano sembra avere davvero tutte le carte in regola per portarlo a casa senza rischiare che cambi qualcosa in albergo. Perché questa volta il +15 dalla seconda sembra quasi un’ipoteca, anche se bisogna andarci piano e non correre troppo con la fantasia: il +18 che c’era fino a ieri aveva cancellato la scaramanzia e fatto allarmare tutta la città, che già si prepara a tingere le auto d’azzurro, cuce le bandiere, prepara i cartonati, i festoni, il grande evento che manca da 33 anni. La batosta però ha rallentato tutto e placato un po’ gli animi, ma di certo non li ha spenti: questo anno sembra davvero diverso da tutti gli altri, e Maurizio in fondo non ha cambiato i piani. «Per la legge dei grandi numeri dovevamo per forza lasciare qualche punto per strada, non si può vincerle tutte», commentano i fantallenatori sul web. «Allora anche loro sono umani», scherzano altri. E qualcuno ci va dentro con una sagace ironia: «A questo punto il campionato è riaperto?»; «Le inseguitrici ne approfitteranno», scrivono mentre sottolineano i punti di distacco. Distacco che al momento, visto anche l’andazzo altalenante delle altre, appare irraggiungibile.

Una filosofia diversa in campo, ma non così agli antipodi; anzi per certi versi simile: a entrambi piace comandare il gioco con il possesso palla, tema discusso che appassiona i social come aveva sottolineato anche il tecnico azzurro in conferenza stampa. Ma i movimenti in campo sono ben diversi. Qualcuno definisce Sarri prevedibile e Spalletti più moderno e imprendibile anche grazie a quel gegepressing che prova a proporre; per altri le triangolazioni perfette dell’allenatore della Lazio lasciano incantati. In ogni caso non si può non restare ammirati a vedere come i biancocelesti abbiano preparato nel dettaglio la gara a Fuorigrotta impedendo il solito calcio spettacolo azzurro. «Poi, come le altre, perderanno le prossime gare facendo figuracce con chiunque dopo quello che hanno speso al Maradona», pronosticano i fantallenatori. Perché ormai vincere col Napoli è la grande aspirazione di tutte le squadre che non potranno portare a casa un trofeo ma che vorrebbero almeno potersi vantare di aver battuto la squadra più forte del campionato. Un privilegio che per ora spetta a pochi, e Sarri ha scritto il suo nome in questa storia.

«Dice che ama Napoli, che tifa Napoli, eppure ha fatto la partita della vita per batterci», recrimina qualche napoletano ferito dalle scelte passate dell’allenatore. Ed è vero, è stato proprio il Comandante, il Masaniello del calcio a fare lo sgambetto al Napoli in corsa scudetto. Ma forse non inciderà affatto se gli azzurri sapranno reagire da squadra come hanno dimostrato di saper fare. Mentre per Maurizio forse vincere contro Luciano vuol dire anche «non vi dimenticate di me, sono sempre quello che vi ha fatto vedere il bel calcio, non sono scaduto».

A decidere il match è stato il bellissimo gol di Vecino realizzato anche con un pizzico di fortuna. Quella che forse è mancata a Osimhen e compagni, con quel palo nei minuti finali e le tante occasioni sprecate in una serata con un centrocampo non brillante come al solito, forse anche per colpa degli avversari e con l'eroe mascherato apparso a tratti meno determinato e determinante. Ma i numeri del match sono equilibrati, anzi spostati a favore del Napoli. Così come gli expected goals del Napoli: 0.83 contro lo 0.24 degli ospiti; ed è per questo che per molti sarebbe stato più giusto almeno un pareggio.

«Non vorrei che quel +18 avesse fatto rilassare un pochino gli azzurri», si preoccupa qualcuno. E il dubbio amletico del popolo dei social ormai è diventato: questa sconfitta è più merito della Lazio o demerito del Napoli? Ma forse a vincere una partita giocata sulle lavagne è stata anche l’intelligenza tattica del professor Sarri. Di certo il Napoli non è abituato a perdere e ora dovrà mostrare come si reagisce. E si riparte, perché il cammino è ancora lungo.