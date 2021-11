Napoli-Lazio, probabili formazioni: tornano in campo Demme e Ounas

Prosegue la tabella di marcia per il recupero di tanti azzurri che ancora non sono a disposizione di Luciano Spalletti. Questa mattina l'allenatore del Napoli ha confermato la presenza di Insigne, Fabian Ruiz e Demme in gruppo, ottimo segnale verso il match di domani, e ha anche rivisto in campo Adam Ounas, che ha svolto allenamento personalizzato dopo essersi fermato negli ultimi giorni.

Proseguono le terapie anche per Zambo Anguissa, ancora alle prese con il fastidio muscolare procurato a Milano.