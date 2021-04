Napoli-Lazio, riecco Bakayoko: lo scatto d'orgoglio del corazziere

Demme out per squalifica contro la Lazio, un'assenza pesante a centrocampo per Gattuso perché il tedesco è l'elemento che riesce a garantire equilibrio alla squadra azzurra con il suo apporto prezioso in fase difensiva.

Bakayoko in rampa di lancio per la sua sostituzione, il francese è l'altro centrocampista che per caratteristiche può garantire protezione alla linea a quattro difensiva con il suo lavoro di interdizione. Ecco perché l'ex...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati