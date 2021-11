Napoli-Lazio, probabili formazioni: Spalletti alle prese con due dubbi

Recuperano Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, disponibili per giocare domani dal primo minuto contro la Lazio. Tutti e due avevano saltato la trasferta in Russia contro lo Spartak per motivi precauzionali, il capitano per un'infiammazione al ginocchio destro e lo spagnolo per un affaticamento muscolare. Torna a disposizione anche Diego Demme che è guarito dal Covid: il centrocampista tedesco andrà in panchina.

Spalletti, quindi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati